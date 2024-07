Gruppo Consiliare Forza Italia Regione Piemonte: nominati i presidenti e vicepresidenti delle Commissioni consiliari e il vicepresidente del Gruppo

Quest’oggi si è provveduto alla elezione dei nuovi incarichi nelle Commissioni consiliari del Consiglio regionale piemontese e all’interno dei Gruppi consiliari. Ad affiancare il presidente del Gruppo Paolo Ruzzola quale vicepresidente del Gruppo sarà la consigliera regionale di Novara Annalisa Beccaria, già presidente del Consiglio comunale di Borgomanero.

Per quanto riguarda invece i ruoli nelle Commissioni consiliari il consigliere regionale canevasano di Forza Italia Mauro Fava, alla sua seconda esperienza di consigliere in Regione, è stato eletto presidente della II Commissione consiliare permanente (Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni).

La consigliera regionale astigiana Debora Biglia, vicepresidente del consiglio Comunale di Asti, ha assunto l’incarico di vicepresidente della I Commissione consiliare permanente (Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto). Il consigliere regionale alessandrino Davide Buzzi Langhi, presidente del Gruppo di Forza Italia nel Comune di Alessandria, rivestirà il ruolo di vicepresidente della Giunta per le Elezioni.

Il presidente Ruzzola commenta: «A tutti i miei colleghi va il mio miglior augurio per un proficuo lavoro a vantaggio dei cittadini piemontesi. Ognuno di noi è chiamato ad un mandato in un momento particolarmente delicato a livello internazionale, sono certo che faremo del nostro meglio per non deludere la fiducia degli elettori che ci hanno concesso il loro consenso. Forza Italia ambisce a tornare centrale nella coalizione di centrodestra dopo l’ottima performance ottenuta alle ultime elezioni. Insieme con Annalisa, Davide, Debora e Mauro, grazie al nostro presidente Alberto Cirio, al nostro vice presidente del Consiglio Franco Graglia, ai nostri assessori Gabusi e Tronzano, al nostro sottosegretario alla presidenza della Regione Porchietto, produrremo il massimo sforzo per raggiungere questo risultato a vantaggio di tutta la collettività piemontese».