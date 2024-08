Ruzzola (FI): l’annuncio che molti torinesi attendevano c’è. La Libreria Luxemburg apre in Galleria Subalpina a Torino. Conservato un pezzo di patrimonio della Città

«Oggi abbiamo avuto la conferma che la libreria Luxemburg si trasferirà in Galleria Subalpina a Torino. Come Forza Italia siamo estremamente soddisfatti perché negli anni abbiamo visto troppe librerie storiche di Torino chiudere i battenti lasciando aperta una ferita nel nostro capoluogo. La Luxemburg costituisce un patrimonio per la storia di Torino, sia perché aperta dal lontano 1872 ma anche e soprattutto per la qualità dell’offerta culturale che ha saputo garantire in tutti questi anni. Non disperdere le nostre radici e la nostra memoria è fondamentale per restare punto di riferimento attrattivo sia a livello turistico sia educativo». Paolo Ruzzola, presidente del Gruppo di Forza Italia, commenta così l’affissione oggi di alcune vetrofanie che annunciano la riapertura della storica libreria torinese.