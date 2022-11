Ruby Ter, Pella (FI): “Estremamente felice per l’assoluzione del Presidente Berlusconi. Resta il pregiudizio”

“Sono estremamente felice per il Presidente Berlusconi, che finalmente ottiene l’assoluzione di cui già eravamo certi. Finalmente per lui si chiude l’ennesimo capitolo di accuse prive di fondamento, quello che resta è invece il pregiudizio rispetto a questa vicenda. Auguro al Presidente massima serenità e di superare l’amarezza per quanto ha dovuto subire“. E’ questo il commento del deputato di Forza Italia Roberto Pella, Capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia, alla notizia dell’assoluzione con formula piena per il presidente Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter.

