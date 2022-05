Ruby Ter, Pella (FI): “Ennesimo attacco a Berlusconi non farà che fragilizzare ulteriormente il sistema”

“L’ennesimo attacco al Presidente Berlusconi, proveniente dalla richiesta di condanna formulata oggi dalla procura di Milano, non farà che fragilizzare ulteriormente il sistema e far perdere la fiducia nei suoi principi di imparzialità e terzietà. Silvio Berlusconi è, infatti, già stato assolto per una vicenda riconosciuta come insussistente e, come tale, questa insistenza giudiziaria deve concludersi senza ulteriori strumentalizzazioni per fini politici. Siamo certi che il Presidente Berlusconi, pur costretto ad affrontare l’ennesima prova, supererà anche questa con una piena assoluzione, come sempre é avvenuto”. A sostenerlo l’On. Roberto Pella, Capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia a Montecitorio

