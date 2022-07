Pella (FI): “Enti locali: dal Dl Aiuti supporto fondamentale su rendiconti e tariffe tari”

“Raccogliendo le istanze pervenute dagli amministratori locali, sono stati approvati oggi due miei emendamenti, volti ad alleviare le problematiche che attanagliano i comuni, stretti tra il post emergenza Covid e l’esplosione dei costi energetici, che hanno trascinato con sé i costi dei servizi.

Nel primo emendamento, riferito ai termini di approvazione dei rendiconti, è stato accolto il principio della non sanzionabilità del ritardo di presentazione dei rendiconti 2021, da imputare alle difficoltà posto Covid di quell’anno. Si sono così evitate misure restrittive nelle procedure assunzionali e nell’attivazione dei programmi di potenziamento della gestione, attività che sono di particolare rilevanza per la gestione dei fondi PNRR di competenza delle amministrazioni locali. Giova ricordare che nel PNRR Comuni e Città metropolitane sono soggetti attuatori di interventi per 43 miliardi, più altri 10 miliardi legati a progetti a diretta ricaduta territoriale. Di questi fondi, 33,8 miliardi sono già stati ripartiti con i provvedimenti attuativi. A breve partirà il bando di 3 miliardi per creare 264mila nuovi posti negli asili nido.

Con il secondo emendamento si consente ai comuni di utilizzare gli avanzi di gestione 2020 e 2021 per finanziare riduzioni delle tariffe della Tari, che scontano l’aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell’energia e delle materie prime. Il Governo ha condiviso con noi la necessità di mitigare l’aumento delle tariffe sia alle famiglie che alle imprese derivanti dalle attuali criticità, consentendo l’approvazione di specifiche deliberazioni in riduzione entro il 31 luglio 2022.

Prosegue dunque risolutamente l’opera del Governo Draghi, che Forza Italia convintamente sostiene, sul doppio binario degli interventi a valenza economica e di quelli a valenza sociale. Sono contento di aver potuto aiutare i miei colleghi sindaci anche nella mia veste di vice presidente vicario Anci”. ad affermarlo l’On. Roberto Pella, Capogruppo Commissione Bilancio per Forza Italia