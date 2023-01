Rosso (FI): Forza Italia nuovamente in campo per difende la casa dall’assalto europeo. Presentata mozione

“Con la mozione che abbiamo presentato al Senato insieme con il capogruppo Licia Ronzulli e altri colleghi, Forza Italia ancora una volta è scesa in campo dall’ennesimo assalto europeo nei confronti della casa”. Ad affermarlo il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, capogruppo in Commissione Ambiente ed Energia al Senato e responsabile nazionale del Dipartimento Casa per gli Azzurri.

“Già l’anno scorso l’Ue aveva tentato il blitz sull’efficienza energetica nell’edilizia. Un tentativo che aveva stoppato in modo puntuale il presidente Antonio Tajani, allora eurodeputato. Questo nuovo tentativo fa comprendere la distanza che esiste tra i funzionari europei e le singole realtà presenti nei Paesi. Se la proposta di direttiva passasse come è scritta oggi, si stima che dovrebbero essere ristrutturati in Italia oltre 9 milioni di edifici residenziali. Chi pagherebbe i costi? I proprietari di case italiani o gli affittuari che sono già allo stremo per il caro energia? Ci vorrebbe una maggiore cautela nel proporre norme che avrebbero un impatto deflagrante sugli Stati dell’Unione. La nostra mozione quindi a chiede di far valere in sede europea la peculiarità dell’Italia, di modo che si consenta al nostro Paese di avere la necessaria flessibilità per raggiungere obiettivi di risparmio energetico più confacenti alle proprie caratteristiche rispetto a quelli prospettati”. Conclude Rosso.