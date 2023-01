Giustizia, Pella (FI): “Bene conferma Ministro Nordio sulla volontà di porre rimedio a reato abuso d’ufficio”

“Voglio ringraziare il Ministro Nordio per le sue comunicazioni di stamattina in Aula e, in particolare, per aver confermato la sua volontà di porre rimedio alle storture causate dall’attuale previsione sul reato dell’abuso d’ufficio. Ormai é intollerabile la dimensione che ha raggiunto questo fenomeno, che spinge oggi molti sindaci e amministratori locali a non ricandidarsi e molte comunità a non vedersi rappresentate da candidati, specie nei comuni di più piccola dimensione demografica, ledendo a valle anche l’indice di fiducia nelle istituzioni da parte della cittadinanza.

Grazie al supporto che Forza Italia continuerà a garantire a questo processo di revisione radicale o di abolizione, per il quale insieme ai deputati Piattalis e Cattaneo ho presentato due proposte di legge e sul quale, come sindaco, ho un confronto costante con i colleghi, sono certo arriveremo in tempi brevi, finalmente, a una soluzione condivisa ed efficace grazie anche al lavoro del tavolo tecnico insediato ad hoc dal Ministro e dal Viceministro Sisto“. Ad affermarlo il deputato Roberto Pella, capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia.