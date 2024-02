Rosignano. Testa, Coniugare diritto manifestare con ordine pubblico, sicurezza e partecipazione sono priorità

“Il diritto di manifestare è sacrosanto e va coniugato al dovere di mantenere l’ordine pubblico, anche nell’interesse di chi protesta. La democrazia si regge su questi principi che, da moderato, sono per me imprescindibili. In queste ore si discute di quanto accaduto a Pisa e da più parti si vuole strumentalizzare una questione che attiene a singole responsabilità. Se sono stati commessi degli errori verranno accertati, è legittimo dissentire ma bisogna garantire il rispetto delle regole e di chi è preposto a salvaguardarle”. Lo dichiara Roberto Testa, candidato sindaco di Rosignano sostenuto dalla coalizione di centrodestra.

“Quello di Pisa – aggiunge – era un corteo non autorizzato, da qui sono derivate le difficoltà che hanno portato agli scontri. Spiace che certa sinistra grillina, anche nostrana, continui a speculare su un tema così importante come quello del diritto a manifestare che non è in discussione. Le Forze dell’ordine hanno il compito di far rispettare le regole e il loro lavoro non va delegittimato, proprio perché assicura l’incolumità di tutti. Chi solleva le polemiche, va sottolineato, è la stessa parte politica che non ha investito sul territorio per garantire spazi di libertà ai più giovani. Sicurezza e partecipazione sono invece le priorità su cui, come sindaco di Rosignano, mi impegnerò a investire. Il presidio costante delle nostre città è fondamentale per assicurare il controllo del territorio e il rispetto della legalità. Allo stesso modo è di vitale importanza offrire alle nuove generazioni sempre più opportunità di partecipare alla vita pubblica, creando nuove forme di coinvolgimento e sostenendo le realtà associative. Rosignano può e deve diventare una città aperta, trasparente, dove vengono tutelati i diritti di tutti, garantita la sicurezza dei cittadini e – conclude Testa – assicurata la libertà di partecipazione”.’