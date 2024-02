Appalti – Erica Mazzetti: “Giusto un tavolo sulla sicurezza e appalti con le categorie”

“Concordo pienamente con quanto espresso dalla Presidente di Ance Federica Brancaccio: non bisogna agire sull’onda dell’emotività, bisogna lavorare a un patto per l’edilizia tra politica, corpi produttivi e corpi sociali. Dobbiamo lavorare insieme sulla qualifica delle imprese, sulla formazione dei lavoratori in modo reale e concreto, ma anche sulla corretta applicazione dei contratti e sulla rivalutazione della SOA su cui tutte le categorie economiche devono trovare un terreno comune. In linea con tutte queste proposte, ho in programma un incontro del dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia con categorie economiche e ordini professionale della filiera edile per proporre interventi e misure migliorative concrete e applicabili”. Lo fa sapere in una nota l’On. di Forza Italia Erica Mazzetti.