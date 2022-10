Roberto Pella (FI): “Buon lavoro alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il suo Governo”

“Rivolgo le mie vive congratulazioni alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il suo Governo, augurando a tutta la squadra un buon lavoro e il contributo qualificato e competente per affrontare le sfide critiche che il Paese sta vivendo in questa fase e creare tutte le migliori prospettive per il futuro. In particolare, voglio esprimere con stima e affetto i miei migliori auguri all’amico Paolo Zangrillo, nuovo Ministro per la transizione ecologica, e a tutta la squadra di Forza Italia che saprà valorizzare il ruolo imprescindibile del nostro partito al Governo: il Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il collega piemontese Gilberto Pichetto Fratin, Ministro per la PA, le Ministre Anna Maria Bernini all’Università e Ricerca e Maria Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme istituzionali. Sono sicuro che questo Governo darà il meglio per assicurare all’Italia sviluppo, crescita, giustizia e coesione”. Ad affermarlo l’On. Roberto Pella deputato di Forza Italia.

