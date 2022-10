Diritti umani, Ruzzola (FI): stop alle violenze contro le donne iraniane. Approvato ordine del giorno di Forza Italia

“Stop alle violenze contro le donne iraniane. L’ordine del giorno che abbiamo presentato e approvato quest’oggi a Palazzo Lascaris vuole lanciare un accorato appello affinchè si ponga fine alla politica del terrore che sta attraversando l’Iran da quando è stata assassinata la giovane curdo-iraniana Mahsa Amini, colpevole di indossare il hijab in modo ‘inappropriato’. Il documento verrà inviato al Governo italiano e all’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran nella speranza che si senta forte la pressione internazionale e finalmente cessi ogni forma di violenza e repressione. La violenza che stiamo vedendo attraversare l’Iran non ha nulla di umano visto che si lega ad un attacco spietato dei diritti fondamentali delle persone. Nel 2022 non possono esistere motivazioni religiose, morali e politiche che portano alla morte di decine di manifestanti”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola, insieme con i colleghi Alessandra Biletta, Mauro Fava e Franco Graglia a seguito dell’approvazione all’unanimità del documento presentato per condannare quanto sta accadendo in Iran.

Mi piace: Mi piace Caricamento...