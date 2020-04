Rivolta a Torino, Rosso e Balena (FI): questi fatti dimostrano il fallimento delle politiche Pd-M5S

“Piena solidarietà alle forze dell’ordine. Neppure il lockdown che stiamo subendo e la crisi economica che vivono tutti i torinesi, puó giustificare scene come quelle a cui stiamo assistendo a Torino in queste ore”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia, eletto proprio nel Collegio di Barriera di Milano, e vicecoordinatore degli azzurri in Piemonte e il coordinatore di Forza Italia a Torino Davide Balena.

“Abbiano bisogno che Torino sia unità e si senta al sicuro in un momento così difficile per la storia del nostro Paese, chi ne approfitta per delinquere è doppiamente colpevole” aggiunge Balena.

Conclude Rosso: “Certo che se si permette che anarchici e pusher scendano a manifestare più volte per le vie del capoluogo gli effetti sono questi. La rivolta scoppiata a Barriera di Milano, dove una ventina di persone hanno aggredito degli agenti che stavano arrestando due rapinatori dimostrano il fallimento delle politiche buoniste di Pd e M5S. Continuiamo ad essere convinti che sia necessaria la politica della tolleranza zero in quartieri come Barriera di Milano e altre zone periferiche di Torino”.