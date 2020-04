Coronavirus, Ruffino (FI): per l’Italia M5s più pericoloso del COVID-19

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Le giravolte del M5s, ridotto ormai a un manipolo di disperati attaccati a poltrone che non rivedranno mai più, sono per l’Italia più rischiose del Covid-19. Sarebbe troppo lungo l’elenco ma è sufficiente guardare alle ultime 24 ore. Tornato dall’Iran, dove è andato a fare non si sa bene cosa, Alessandro Di Battista ha dichiarato il suo amore per la Cina, paese al quale vorrebbe consegnare il destino dell’Italia insieme, si presume, alle chiavi delle nostre aziende. Il tutto in odio all’Europa, al Mes e a qualsiasi altra cosa che abbia una sia pur vaga connessione con la civiltà occidentale.

Dopo avere a lungo riflettuto, e dopo settimane di guerra al Mes, il ministro Di Maio ha informato gli italiani che il tira e molla sul Meccanismo europeo di stabilità “è un falso dibattito”, come dire, eccoci pronti ad accogliere il Mes. Un partito simile, diventato un circo Barnum con protagonisti ben sotto la mediocrità, è diventato per l’Italia una minaccia più insidiosa del Covid. Se il virus uccide le persone, il M5s è pronto a decimare l’Italia. Nelle divisioni del M5s e nell’inaffidabilità completa dei suoi dirigenti sta scritto il destino ormai segnato del governo Conte. Prima liberano i loro posti, prima l’Italia potrà sperare di risollevarsi”.