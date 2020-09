REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “TUTTI AL VOTO PER CAMBIARE LA TOSCANA E L’ITALIA CON FORZA ITALIA E IL CENTRODESTRA UNITO”

“L’entusiasmo dei toscani è incoraggiante, la telefonata di Silvio Berlusconi ha ancora una volta dato un segnale forte. Il centrodestra unito può vincere ovunque e strappare la Toscana alla sinistra. Ma bisogna andare a votare. Lo ha detto bene il nostro Presidente pur provato dal covid ma sempre lucido ed entusiasmante: il 20 e 21 possiamo cambiare la regione e di conseguenza cambiare l’Italia. Non lasciate che altri scelgano al posto vostro o ci ritroveremo quel che stiamo subendo adesso: incapacità al potere. Con Forza Italia e il centrodestra i toscani non corrono questo rischio”: così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale degli Azzurri toscani, durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale della candidata presidente del centrodestra Susanna Ceccardi in piazza della Repubblica a Firenze con Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Salvini.

