AMMINISTRATIVE AREZZO, MALLEGNI (FI): “FORZA ITALIA E’ ACCANTO A ALESSANDRO GHINELLI”

“Forza Italia è qua, è accanto a Alessandro Ghinelli come sempre perché l’abbiamo sentito da subito come uno di noi. Io e Alessandro siamo stati eletti nello stesso giorno cinque anni fa e da subito ci siamo messi a lavoro in sinergia e credo che in questi anni la nostra competenze sia stata ampiamente dimostrata. Ora si tratta di confermare questo percorso, e gli aretini devono dunque fare in modo che Alessandro Ghinelli governi questa splendida città per ancora cinque anni”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale degli Azzurri toscani, ad Arezzo insieme all’onorevole Maurizio D’Ettore e al Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani per sostenere il candidato sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli.

