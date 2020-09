Regionali Toscana, Mallegni (FI): “Siamo a un soffio dalla vittoria, non perdiamo questa opportunità”

“Siamo a un soffio dalla vittoria. Susanna Ceccardi con ancora pochissimi sforzi potrà battere la sinistra col suo candidato Pd, renziano, di Rossi, di Chiti… è un impegno per tutti, per i prossimi cinque anni di governo e per cambiare il volto della Toscana. Solo con Forza Italia possiamo avere persone competenti alla guida della Toscana e cambiarne il futuro per i prossimi cinque, dieci, venti anni. Non perdiamo questa opportunità”. Lo afferma il senatore Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana in un videomessaggio affidato al suo profilo Instagram e alla pagina Facebook del coordinamento regionale, annunciando il suo tour elettorale di presentazione delle liste e incontri con gli operatori economici in tutta la regione insieme al vicepresidente di Forza Italia onorevole Antonio Tajani e ai candidati alle elezioni regionali nei vari collegi.

-16 giorni al voto #Toscana2020Oggi alle ore 17 a Prato Presentazione candidati alle Confezioni Claudine, Via Rossini… Pubblicato da Forza Italia Toscana su Venerdì 4 settembre 2020