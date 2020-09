REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “DOVETE ESSERE MISSIONARI DI VERITA’, NELL’INTERESSE DELLA COMUNITA’ CHE RAPPRESENTIAMO CON CAPACITA’ E COMPETENZA”

“Capacità, competenza e concretezza: qui ad Arezzo è facile. Basta fare quello che ha fatto Alessandro (il sindaco Ghinelli, ndr) in questi anni e trasferirlo a livello regionale. Nessuno ci resti male, ma siamo l’unico partito il cui leader ha sempre lavorato. Gli altri hanno solo guardato. Da destra e da sinistra. Non lo dico con cattiveria, ma perché è bene che i cittadini lo sappiano. Noi dobbiamo andare campanello per campanello a spiegare cosa vogliamo fare per il sistema dei rifiuti, per i trasporti, per le infrastrutture… dovete essere missionari di verità nell’interesse della comunità che rappresentiamo”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio ad Arezzo per la presentazione dei candidati azzurri alle prossime elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre.

