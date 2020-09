REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “AL MILIONE E MEZZO DI PERSONE CHE NON HANNO VOTATO SPIEGARE CHE FORZA ITALIA E’ LA LORO SOLUZIONE”

“Ci sono un milione e mezzo di persone che l’ultima volta non hanno votato: dobbiamo spiegare loro che votare Forza Italia è per loro l’unica soluzione. Se vogliono che tutto rimanga uguale devono votare a sinistra. Ma se vogliono cambiare la Toscana devono votare il centrodestra. E noi come Forza Italia offriamo a queste persone la scelta moderata e che può dare loro risposte concrete. Forza Italia è l’unica soluzione per la Regione”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio ad Arezzo per la presentazione dei candidati azzurri alle prossime elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre.

