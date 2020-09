REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “I NOSTRI NUMERI INDISPENSABILI A VINCERE COL CENTRODESTRA”

“Come Forza Italia abbiamo la responsabilità di rappresentare numericamente i voti necessari per superare la fatidica soglia per vincere al primo turno le elezioni regionali. Abbiamo la necessità nei confronti dei nostri concittadini di andare a riempire, all’interno del centrodestra, quella parte di attività produttive, di gente che lavora e che paga le tasse e sa cosa sono i dipendenti, i collaboratori… tutte persone che si sono avvicinate in questi anni in Forza Italia e noi abbiamo il dovere di ricambiare la loro fiducia andando a riempire di contenuti la Regione Toscana. Siamo gli unici a rappresentare quel pezzo di mondo e dobbiamo ritrovare la nostra capacità attrattiva per convincere il milione e mezzo di toscani che non votano a farlo, e a farlo per noi. Per Forza Italia. Perché noi siamo i moderati”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Prato per la presentazione dei candidati azzurri in quel collegio alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.