REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): CAMPAGNA ELETTORALE COME SE DOVESSI FARE IL SINDACO DELLA TOSCANA

“Mi dicono che giro troppo? Non ho ancora iniziato. Io voglio fare campagna elettorale per le regionali così come l’ho fatta per diventare sindaco del mio comune, Pietrasanta. Io voglio parlare con la gente, prendere appunti sulle domande e poter fornire le soluzione. E’ questo che vuole la gente e ne ha bisogno, perché di chiacchiere in libertà non ne può più. Siamo tornati. E lo dobbiamo dire a tutti”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Prato per la presentazione dei candidati azzurri in quel collegio alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.