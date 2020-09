REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “NUOVA SCUOLA CASTIGLIONE GARFAGNANA LUCE NEL BUIO, MA PREOCCUPA AVERE SPAZI E NON DOCENTI”

“Altrove si chiudono le scuole e qui se ne aprono. Questo nuovo complesso è una luce nel buio, e per questo ringrazio il territorio e i sindaci-eroi che ogni giorno lavorano per le loro comunità. Certo, condivido la preoccupazione del dirigente dell’ufficio scolastico territoriale: avere gli spazi e non i docenti rischia di vanificare lo sforzo compiuto. D’altra parte con questo governo accade a nastro che si perdano occasioni. Se ne tenga conto. Il Presidente della Repubblica ha appena scritto ai Presidenti di Camera e Senato per evidenziare che c’era un’occasione di semplificazione e il governo non l’ha colta. Avviene di continuo. Ma oggi è un momento di festa, di questo non possiamo che essere contenti”: lo ha affermato il Commissario regionale toscano di Forza Italia senatore Massimo Mallegni, stamani a Castiglione di Garfagnana (Lucca) per inaugurare la nuova scuola insieme con la senatrice Licia Ronzulli (Presidente della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza) e con il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, candidato capolista alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre in quel collegio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...