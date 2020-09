REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “PER CACCIA CON SINISTRA REGOLE TROPPO RESTRITTIVE. FORZA ITALIA UNICA A ROMA A SOSTENERE SETTORE”

“Per la caccia in Toscana ci sono regole particolarmente restrittive che a nostro avviso non vanno bene. L’attività venatoria va sostenuta, e per questo a Roma coi due governi Conte Forza Italia è stata la sola a presentare emendamenti a favore dell’attività venatoria. Durante il governo Conte 1, in particolare, ne presentammo uno da cui la Lega, allora al governo coi 5 Stelle, ritirò all’ultimo momento le firme e il sostegno, votando contro”: lo ha affermato il Commissario regionale toscano di Forza Italia senatore Massimo Mallegni, stamani in Garfagnana (Lucca) insieme alla senatrice Licia Ronzulli e al capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, candidato capolista alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre in quel collegio.

“Io lo dico chiaro: ragiono da sindaco e non faccio passi indietro rispetto all’interesse generale dei cittadini. Al contrario, la sinistra toscana in Regione fa le leggi come specchietto per le allodole, poi magari addirittura chiede al Governo di impugnarle per farle decadere. Non vi fidate. Come diceva un grande socialista, gratta gratta dietro a un comunista troverai sempre un bugiardo”, ha concluso Mallegni.