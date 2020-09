REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “FLASH MOB PER TERZA ETA’ LASCIATA IN ABBANDONO ISTITUZIONALE. CON FORZA ITALIA RIPARTIAMO DA NONNI, ZII, PADRI”

“Stamani Forza Italia ha voluto dimostrare fisicamente e personalmente l’abbandono istituzionale verso la terza età che rappresenta le fondamenta per il futuro di questa nazione. Oggi la crisi generata anche dal covid-19 ma non solo mostra quanto i nostri nonni, zii, padri ci stiano aiutando a superare questo grave momento. E le istituzioni li lasciano da soli con servizi sanitari inadeguati, prestazioni assistenziali insufficienti, nessuna tutela per la sicurezza, inutili e insopportabili procedure burocratiche oltre all’aggressione delle pensioni. Forza Italia si pone l’obiettivo di ribaltare la situazione e partire da questa generazione per andare verso i giovani. Viva i nonni, viva i genitori, viva i nostri zii, viva coloro che hanno fatto di questa nostra terra un punto di riferimento”. Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, commissario regionale di Forza Italia, questa mattina a Firenze per partecipare al flash mob in piazza Duomo, davanti alla sede della giunta regionale, organizzato dai Seniores di Forza Italia a difesa dei diritti degli anziani.

