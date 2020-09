Asili nido, Mallegni (FI) a Giani: «Pd promette il non fatto di decenni. Lui in questi anni ha tagliato nastri e fatto aperitivi consumando 3 auto»

Il Commissario regionale di Forza Italia senatore Massimo Mallegni: «Sono indignato, preoccupato, avvilito e come me tutti i toscani»

«Se non fossimo a ridosso di una scadenza elettorale tanto importante per il futuro dei toscani scapperebbe da ridere a senire il candidato Pd promettere il non fatto di decenni di governo del suo partito e della sua parte politica. Giani oggi promette asili nido gratuiti, infrastrutture, una Toscana di prospettiva meravigliosa… e lui dov’era nei cinque anni in cui è stato presidente del Consiglio regionale? Di certo impegnato a tagliare nastri e fare aperitivi in giro per la Toscana consumando tre autovetture pagate dai contribuenti»: lo afferma il Commissario regionale di Forza Italia, senatore Massimo Mallegni, a proposito dell’annuncio espresso dal candidato del centrosinistra Eugenio Giani (Pd) circa la gratuità degli asili nido per famiglie con Isee al di sotto dei 40mila euro.

«Sono indignato, preoccupato, avvilito e arrabbiato ma sono convinto che siano le medesime sensazioni di tutti i cittadini della Toscana nei confronti di un’ipocrisia che si taglia col coltello. Forza Italia è l’unica realtà politica che dove ha governato queste cose le ha prima fatte, poi dette. Oggi le scopre anche Eugenio Giani. Io spero che dopo il 21 settembre queste persone restino solo un brutto ricordo», ha concluso.