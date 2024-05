Redditometro: Rosso (FI), bene Tajani, no a strumenti vessatori

“Forza Italia è il partito della riduzione delle tasse e della semplificazione del sistema fiscale. Noi vogliamo la realizzazione di uno Stato amico del contribuente, non l’implementazione di sistemi vessatori verso chi paga le tasse. Ha pienamente ragione il nostro segretario nazionale Tajani: il redditometro non è una strada percorribile e va abolito. Con questo governo abbiamo avviato una coraggiosa riforma fiscale all’insegna della collaborazione tra Stato e cittadini, come dimostra il concordato preventivo biennale. Dobbiamo continuare su questa strada, archiviando una volta per tutti strumenti obsoleti e inquisitori come il redditormetro“. Lo dichiara il senatore e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Roberto Rosso.