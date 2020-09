RECOVERY PLAN, MALLEGNI (FI): “SE GRILLO NON CONDIVIDE NOSTRE IDEE SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

“Grillo dice che non abbiamo idee per il Recovery Plan? Forse perché non le condivide, il che significa che siamo sulla strada giusta. Forza Italia in realtà ha proposto decine di miliardi di investimento su infrastrutture, trasporti e imprese. Visto che qualcuno pensa invece di elettrificare degli spazi della Farnesina o rifare il pavimento esterno, beh mi par di capire che le idee dei Cinque Stelle, se ne hanno, siano poche e estremamente lontane dalle esigenze reali dei cittadini”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni durante la trasmissione in diretta Agorà su Rai3.

Mi piace: Mi piace Caricamento...