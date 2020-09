Firenze, Stella (FI): “Durata semafori pedonali sui viali troppo breve. Anziani, disabili e passeggini a rischio”

FIRENZE – “Il tempo di arrivare a metà della carreggiata, ed ecco che il verde diventa giallo. Così le persone anziane che camminano lentamente, i disabili in carrozzina o con le stampelle, le mamme con i passeggini si trovano a dover tentare, per quanto possibile, di accelerare per timore di restare in mezzo alla strada con il semaforo ormai rosso. Sono diverse le situazioni di temporarizzazioni incongrue dei semafori segnalateci dai cittadini, in particolare sui viali di circonvallazione, viale Strozzi, viale Lavagnini, ma anche piazza Libertà, piazza Beccaria. Palazzo Vecchio corra ai ripari e faccia studiare ai suoi tecnici un nuovo sistema che privilegi i pedoni, ne va della sicurezza di tantissime persone”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, capolista di Forza Italia alle regionali nel collegio Firenze 1.

“Per tutti quei semafori, che hanno un verde e un giallo troppo brevi per chi ha problemi di mobilità – sottolinea Stella – il Comune ha il dovere di studiare una soluzione definitiva. E’ necessario prestare molta attenzione alla sicurezza dei pedoni, soprattutto di quelli più deboli. Occorre aumentare sensibilmente i tempi per l’attraversamento pedonale e, allo stesso tempo, realizzare provvedimenti che mirino alla diminuzione della velocità, in particolare nelle strade di più ampio calibro”.

