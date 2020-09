RECOVERY FUND, MALLEGNI (FI): “FORZA ITALIA OPPORTUNITA’ PER DEFINIRE PROGETTI IMPORTANTI. RIUSCIREMO A CONVINCERE ALLEATI CENTRODESTRA”

“Forza Italia è maggioranza in Europa. Siamo stati lì tra gli interpreti per costruire un’opportunità come quella del Recovery Fund e vorremmo esserlo in Italia per definire la consegna di progetti importanti. Rispetto agli alleati credo molto nell’arte del convincimento e del buon senso, e sono sicuro che le capacità che Forza Italia sta mettendo in campo in parlamento potrà creare un’azione sistemica di tutto il centrodestra. E’ evidente che spetta ai cittadini dar forza a Forza Italia nel centrodestra per poi andare a condizionare le scelte di quest’area politica”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni durante la trasmissione in diretta Agorà su Rai3.

