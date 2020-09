FISCO, MALLEGNI (FI): “IMPRESE SENZA SOLDI PER PAGARE LE TASSE, CON SISTEMA PD-M5S SARANNO COSTRETTE A LICENZIARE”

“C’era da fare una cosa che abbiamo proposto tipo 70 volte: fare un match tra le posizioni fiscali 2019 e 2020, poi conguagliare nel 2021. Le imprese oggi i soldi per pagare le tasse non ce li hanno. Allora cosa accadrà? Che appena ci sarà lo sblocco dei licenziamenti manderanno a casa i tre quarti dei dipendenti. Questo perché la liquidità dalle banche non è arrivata malgrado l’annuncio di 400miliardi da parte del governo. Il punto è che i provvedimenti per le imprese vanno lasciati fare a chi sa d’impresa. Se avessero ascoltato Forza Italia, composta in massima parte da chi viene dal mondo dell’impresa e del lavoro, alle scadenze fiscali odierne saremmo arrivati in altro modo”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni durante la trasmissione in diretta Agorà su Rai3.

Mi piace: Mi piace Caricamento...