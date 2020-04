Rai, Forza Italia Piemonte: M5S Oggi ad Agorà ha dimostrato contro Mulé che non può essere forza di governo

“Gli attacchi vili e diffamatori subiti dal nostro collega Giorgio Mulé dopo la trasmissione Agorà dai quattro soliti scagnozzi troll del web grillini dimostrano una volta di più che il M5S è inadatto a ricoprire ruoli di governo. Spiace constatare che neppure in un momento d’emergenza quale quello che stiamo vivendo si riesca a confrontarsi civilmente su dei contenuti ma si debba scendere nelle volgarità o peggio, ad augurare la morte ad una persona e alla sua famiglia. E’ un episodio di gravità inaudita perché capitato dopo una trasmissione trasmessa sulla TV di Stato che ormai il M5S, dopo la sortita di Conte, pare aver occupato militarmente e che si sente in diritto di trattare come megafono per le proprie campagne d’odio e menzogne verso le opposizioni. A Giorgio va la solidarietà di tutti gli eletti, dirigenti e simpatizzanti di Forza Italia in Piemonte e di una cosa siamo certi: che il tempo è galantuomo”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale in Piemonte, e i suoi vicecoordinatori, gli onorevoli Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

