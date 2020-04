DL Cura Italia, Rosso (FI): accolto nostro ordine del giorno che chiede l’introduzione della cedolare secca sugli affitti dei negozi al 10%

“Non posso che esprimere soddisfazione per l’accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno nel quale domandiamo di valutare l’introduzione di una cedolare secca sugli affitti commerciali del 10%. E’ palese che quando si permetterà di riaprire molte serrande continueranno a restare abbassate. E’ indispensabile intervenire per ridurre la tassazione degli immobili commerciali sia per dare fiato ai proprietari che faticheranno a trovare nuovi inquilini sia per ridurre gli affitti ai negozianti. Restiamo convinti che questa agevolazione fiscale non andava soppressa dalla maggioranza giallorossa viste le palesi difficoltà del comparto anche in fase pre pandemia. Apprezzo che almeno oggi ci si accorga che sarebbe necessaria reintrodurla oggi. Monitoreremo che in sede nel prossimo Decreto, ormai slittato purtroppo a maggio, al nostro ordine del giorno consegua un articolo che preveda appunto la reintroduzione della cedolare secca e non resti invece l’ennesima promessa incompiuta del Governo PD-M5S”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, Responsabile nazionale Dipartimento Casa per gli azzurri.

