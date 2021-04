Pnnr, Giacometto (FI): bene Brunetta su semplificazioni P.A., è battaglia storica di FI

“L’emanazione di un dl semplificazione come primo provvedimento di accompagnamento al Pnrr, da approvare entro maggio, così come annunciato oggi dal ministro Renato Brunetta in un’intervista al ‘Sole 24 Ore’, segna quel cambio di passo con il passato indispensabile per dare corpo e sostanza alla svolta riformatrice di questo governo”. Lo afferma, in una nota, Carlo Giacometto, deputato piemontese di Forza Italia.

“Per poter sfruttare appieno le potenzialità delle misure contenute nel Recovery Fund – aggiunge – è necessaria una vera e propria ‘rivoluzione’ delle procedure e dei meccanismi che regolano la nostra burocrazia. Da anni Forza Italia sottolinea la necessità di un cambio di rotta, di una riforma complessiva del sistema amministrativo. È una nostra storica battaglia. Finalmente, complice la pandemia e i vincoli imposti dell’Ue, questo processo di cambiamento può compiersi, anche grazie alla competenza e capacità del ministro Brunetta”.