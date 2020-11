Pmi/Toscana, Stella (FI): “7 mln per le imprese in variazione di bilancio, ecco la nostra proposta”

Firenze – Una dotazione finanziaria di 7 milioni invece degli 1,3 milioni di euro previsti. E’ quanto prevede la proposta di emendamento alla Pdl 6 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, Terza Variazione), presentata dal capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, e che verrà discussa in aula domani e mercoledì. “Come sempre – sottolinea Stella – noi siamo propositivi. Siamo Forza Italia, e siamo per le imprese, che vanno sostenute, in particolare quelle in difficoltà in questo momento storico di emergenza Covid. Pensiamo alle imprese escluse dal codice Ateco, ad ambulanti, fiaccherai. E chiediamo, attraverso specifico odg, di inserire il voucher da 250 € da spendere sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente (Ncc) e destinato ad anziani e persone fragili”.

Nello specifico, la proposta di emendamento Stella chiede di variare l’utilizzo degli stanziamenti di cui alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” – Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e competitività”, per un importo di 2,46 milioni; di variare l’utilizzo degli stanziamenti di cui alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 01 “”Servizi istituzionali”, per un importo di 0,6 milioni; alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 01 “Fondi di riserva”, per un importo di 2,7 milioni; e infine alla Missione 14- Programma 1, che ammontano all’importo di 1,3 milioni, considerati insufficienti per sostenere le imprese del settore ”Industria, PMI, Artigianato”, gravemente colpite dalla crisi a seguito dell’emergenza Covid-19.

“Queste risorse, per un totale di 5,7 milioni – spiega Stella – potranno essere destinate a finanziare la Missione 14 “Sviluppo economico e competitività – Programma 1 ”Industria, PMI e Artigianato”, andando a comporre una dotazione finanziaria di 7 milioni anzi che 1,3 milioni di euro. Ogni risorsa diventa fondamentale per tenere aperte le imprese domani. Siamo in un momento particolarmente delicato per la nostra economia, e serve il contributo di tutti per lavorare al bene del Paese e della Toscana”.