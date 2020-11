Graglia (FI): scosso per la scomparsa di Matteo Viglietta. Perso un punto di riferimento

“Sono profondamente scosso per la perdita dell’amico Matteo Viglietta. Perdo un punto di riferimento a cui devo molto, in particolare la discesa in campo nell’agone politico. Aveva fortemente voluto la mia candidatura in Provincia quando ricopriva il ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia. Ci univa la comune appartenenza ai socialdemocratici e proprio lui mi aveva convinto che un amministratore locale di una piccola realtà potesse puntare a ruoli più importanti per rappresentare il proprio territorio. Passione, generosità, lealtà, valori erano il biglietto da visita di Matteo, una figura paterna, all’avanguardia che mi mancherà e mancherà al Cuneese. Cercheró nel mio piccolo di non farlo dimenticare. Mi stringo al dolore della famiglia per la grave perdita subita”. Ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

