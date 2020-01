Piemonte, Ruzzola (FI): 50 anni un grande traguardo e un punto di partenza

“Oggi abbiamo presentato le iniziative per il Cinquantesimo compleanno della Regione Piemonte a Palazzo Lascaris. Si tratta sicuramente di un grande traguardo, ma contestualmente lo considero anche un importante punto di partenza. Mai come in questo momento storico questo Ente, deve ancora vincere la battaglia per il riconoscimento che merita negli assetti istituzionali nazionali, assetti peraltro garantiti dalla nostra Costituzione. In un nuovo contesto europeo e in un mondo sempre più globale dobbiamo ancora riuscire a ritagliarci, insieme agli altri Enti locali, dai piccoli Comuni alle Province che contraddistinguono il nostro territorio, un ruolo e delle competenze specifiche e riconosciute. L’autonomia differenziata, la sussidiarietà e il federalismo possono essere una strada per raggiungere tali obiettivi”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.