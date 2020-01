Parcheggiatori abusivi, Stella (FI): “Riorganizzare servizi SaS e sistema sosta”

FIRENZE – “Riorganizzare la società e i servizi in capo a Servizi alla Strada SpA, in particolare il sistema della sosta, e rendere gratuiti i parcheggi negli ospedali. La vicenda che vede coinvolti un funzionario e personale ausiliario della SaS non ha precedenti a Firenze, e occorre un’indagine conoscitiva interna, oltre a quella che sta svolgendo la magistratura, che ringraziamo insieme a tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’inchiesta”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), a seguito dell’inchiesta che vede indagate 20 persone a vario titolo per i reati di truffa aggravata, induzione a dare o promettere utilità, corruzione elettorale, ricettazione e usura.

“Dalle indagini – sottolinea Stella – è emerso che si trattava di un vero e proprio sistema che coinvolgeva diverse persone, diffuso e consolidato nel tempo proprio grazie alla mancanza di controlli. Trovo grave che la maggioranza di sinistra in Consiglio comunale abbia rifiutato il dibattito. Vorremmo sentire il parere del sindaco, che un anno fa prometteva il contrasto ai parcheggiatori abusivi, un fenomeno che invece resiste indisturbato in diverse zone di Firenze: Nardella mantenga la promessa e utilizzi la polizia municipale per debellare questo vulnus nel tessuto sociale cittadino”.