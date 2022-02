Piano Strutture Sanitarie di Prossimità, Ruzzola (FI): finalmente il Piemonte investe nei territori e rimette al centro i pazienti

“Oggi il Consiglio regionale Piemonte ha approvato il piano delle strutture sanitarie di prossimità varato nei scorsi giorni dalla Giunta regionale Cirio. Dopo tanti, forse troppi, anni la Regione torna quindi a investire sulla sanità individuando ben 91 Case di Comunità, 29 Ospedali di Comunità e 43 Centrali operative territoriali. A ciò si devono aggiungere lo stanziamento di risorse fondamentali per l’ammodernamento delle strutture sanitarie e per l’adeguamento sismico degli immobili attualmente esistenti. Si tratta di ben 430milioni di euro che rimettono al centro delle politiche piemontesi i territori e soprattutto i pazienti dopo anni di blocco. La pandemia, non è solo stata una tragedia, ma è anche stata una occasione per ripensare la centralità della rete sanitaria, in particolare quella di prossimità, tentando di riavvicinare ogni piemontese ai presidi dedicata alla cura della salute. In questo processo sono coinvolti tantissimi comuni medio piccoli piemontesi e torinesi, simbolo di un lavoro di ricerca e di analisi del territorio che l’assessorato alla sanità e il presidente Cirio hanno compiuto in questi anni di emergenza”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Franco Graglia e Alessandra Biletta.

