Pella (FI): “Personale sanitario, sociosanitario e assistenziale, del volotariato: il perno del nostro SSN sono le persone”

“Oggi ricorre la giornata dedicata al ringraziamento a tutto il personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato: l’istituzione della Giornata é stata fortemente voluta, connessa a quando venne isolato, a Codogno, il “paziente uno” di quella che sarebbe stata poi una pandemia globale che ha causato tantissime morti, dolori e fatiche, difficoltà socio-economiche. L’Italia dovrà sempre rendere merito e grazie al personale che si spese senza sosta e senza sonno per mesi, pagando il prezzo più alto, anche con la propria vita, facendo memoria e tesoro delle lezioni scaturite da uno shock così forte che ha scosso il nostro Servizio nelle fondamenta. Il SSN che dobbiamo ridisegnare deve essere a trazione territoriale, in grado di incontrare i bisogni e le istanze di cittadini e pazienti e dare risposte efficaci. Ciò sarà possibile solo se sapremo valorizzare le competenze e mettere al centro del nostro Servizio Sanitario Nazionale proprio le persone“. Ad affermarlo il deputato Roberto Pella (FI), Capogruppo in Commissione bilancio per Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...