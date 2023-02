Il Sen. Enrico Pianetta: “Le parole di Weber inaccettabili e offensive”

Forse non si rende conto il Capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber che sta dando uno schiaffo alla stragrande maggioranza del Popolo Italiano che sull’Ucraina la pensa come il Presidente Berlusconi. Dovrebbe stare più attento a non “calpestare” la Democrazia e a rendersi conto che l’Europa e il Mondo intero per colpa dell’invasione Russa voluta da Putin e per la successiva escalation militare, rischiano una terribile deflagrazione.

La saggezza del Popolo Italiano e di chi ne interpreta correttamente i sentimenti e le preoccupazioni quale è Berlusconi, Statista lungimirante e da sempre promotore e garante di Europeismo e Atlantismo, deve essere oggetto di profonda riflessione mirata a incanalare gli sforzi verso soluzioni diplomatiche per giungere ad un armistizio e per evitare ulteriori lutti e distruzioni.

“Mai più guerra” avevano solennemente dichiarato i Padri fondatori dell’Europa dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale; per questo avevano istituito la CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951) e l’EURATOM (Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica firmato a Roma il 25 marzo 1957).

Non discostiamoci dalla loro saggezza in questi pericolosi momenti.