Pella (FI): “Giornata Mondiale Obesità: grave emergenza su cui il Parlamento deve intervenire. Mia Pdl presentata per riconoscimento malattia”

“Ringrazio il Ministro Schillaci per aver voluto celebrare la Giornata Mondiale dell’Obesità 2023, che ricorre il prossimo 4 marzo, al Ministero: é un segno inequivocabile dell’attenzione che il Governo intende rivolgere al tema. In questa XIX legislatura continuerò l’impegno quale Presidente dell’intergruppo “Obesità e Diabete”, grazie anche al contributo del Comitato degli Esperti, Società Scientifiche, Associazioni di Pazienti e Cittadini, con i quali ci siamo recentemente riuniti alla Camera dei Deputati. Come Forza Italia, abbiamo presentato lo scorso 28 dicembre, a mia prima firma, una proposta di legge che riconosca l’obesità come una malattia e attivi una serie di azioni volte non solo alla cura e al trattamento, ma anche alla prevenzione dell’obesità, dando continuità alla Mozione approvata all’unanimità a novembre 2019. E ringrazio il Presidente Cappellacci per la sua disponibilità a far sì che riceva l’adeguata attenzione nel suo iter di approvazione. Anche nella mia veste di Sindaco proseguirò, insieme ai Colleghi, l’azione di sensibilizzazione e di proattività sui territori, affinché le nostre città possano diventare da ambienti obesogeni e generatrici di salute e benessere“. Ad affermarlo Roberto Pella, deputato di Forza Italia

e Presidente Intergruppo parlamentare obesità e diabete.

