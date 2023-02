Codice Appalti, Rosso (FI): grazie a nostre osservazione sarà più efficace

“Grazie al grande lavoro portato avanti da Forza Italia in Commissione Ambiente al Senato, il nuovo Codice dei contratti pubblici potrà essere più efficace e incisivo“. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Commissione Ambiente al Senato, Roberto Rosso.

“Le nostre osservazioni, integralmente recepite nel parere reso al governo, sono frutto di un confronto costante e proficuo portato avanti con i territori e le associazioni di categoria coinvolte. In virtù di questo lavoro – prosegue –, sarà possibile snellire le tempistiche e le procedure burocratiche per l’avvio dei cantieri, semplificandole, nonché introdurre e valorizzare l’imprescindibile principio della fiducia nel rapporto tra pubblico e privato. L’obiettivo è far sì che possano essere affidati rapidamente, e in sicurezza, anche i progetti del Pnrr, senza rischiare di perdere le risorse e le opportunità offerte dall’Europa”, conclude.