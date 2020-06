Pella (FI): “Accolto mio ODG su risorse ai Comuni per garantire elezioni” 

“Accolto il mio ordine del giorno dal Governo, alla presenza del Sottosegretario agli Interni con delega agli enti locali Achille Variati, con il quale si assicurano agli oltre duemila Comuni italiani che andranno al voto nel 2020 le risorse adeguate allo svolgimento delle consultazioni.

Si tratta di risorse umane e dotazioni finanziarie che si renderanno necessarie in misura notevolmente maggiore rispetto a quanto non avvenisse prima dell’epidemia per garantire salute e sicurezza nei luoghi deputati a seggio, nel rispetto delle norme intervenute. L’impegno e lo sforzo aggiuntivo che saranno richiesti ai Comuni, e in particolare ai dipendenti, dovranno essere sin d’ora garantiti da un adeguamento dell’apposito capitolo inerente i Rimborsi per l’espletamento delle elezioni”.