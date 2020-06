Inchiesta Avr, Stella (FI): “Regione Toscana dia garanzie su lavori Fi-Pi-Li, assessore riferisca in aula”

FIRENZE – “L’inchiesta sulla società AVR ha conseguenze e ricadute anche in Toscana, dove la ditta calabrese si occupa di rifiuti a Lucca, sanificazione stradale a Pisa, lavori per il ponte di Marcignana a Empoli, gestione dei lavori e dei servizi sulla Fi-Pi-Li. Chiediamo alla Regione Toscana garanzie per i lavori della Firenze-Pisa-Livorno tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra Fiorentina, che tanti disagi stanno provocando agli automobilisti per i ritardi, oltre che per l’infelice scelta del periodo dell’anno”. È quanto chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Infatti – sottolinea Stella – per quanto riguarda il maxi cantiere che da oltre un anno sta interessando la Fi-Pi-Li, Avr è una delle tre società che compone la Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) che ha vinto l’appalto da 6,4 milioni di euro. Un intervento straordinario di messa in sicurezza della strada di grande comunicazione che ha messo a dura prova gli automobilisti, bloccati per mesi in lunghe code. Considerando che i lavori per il periodo estivo 2020 scontano già ritardi, chiediamo che l’assessore regionale ai Trasporti venga a riferire in aula, spiegano che posizione intende tenere la Giunta Rossi”.