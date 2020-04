Patrimoniale, Rosso (FI): ecco servito da Pd e M5s il primo ringraziamenti ai medici

“Il Governo Conte, PD e M5s, ha oggi chiarito come pensa di far ripartire l’Italia nella fase 2: con la patrimoniale. Ecco quindi smentita l’idea più volte rilanciata dal premier che nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Come al solito il Governo vuol far pagare ai soliti le spese dei suoi decreti. Una follia anche perché questo è il modo migliore per dare il colpo di grazia all’economia italiana e i pochi cittadini che potrebbero ancora sostenere i consumi e gli investimenti. Usciti sconfitti dalla negoziazione con l’Europa ecco quindi che si scippa sempre l’ennesimo portafoglio. Il grottesco è che prevedere una patrimoniale da un reddito di 80mila euro lordi sul dire colpire prima di tutto i medici visto che il reddito medio di un medico si aggira sui 70mila euro. E’ evidente quindi che come in tutti le medie ci sono medici che guadagnano meno di 75mila euro ma tanti che ne guadagnano più di 80mila. I primi ad essere colpiti quindi saranno centinaia di quei medici che fino a qualche conferenza stampa fa il Governo definiva eroi e che si diceva pronto a ricoprire d’oro. Appena si vede una luce fuori del tunnel, ecco che i medici vengono sacrificati e saranno i primi a pagare il conto di Pd e M5S”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso.

