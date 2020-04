Coronavirus, Ruffino (FI): per esistere l’Ue deve investire sul futuro

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Alla fine, fra mille contorsioni e cavilli, l’Eurogruppo ha trovato un mezzo accordo per gestire l’emergenza coronavirus. L’utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità senza condizionalità, e limitatamente alle spese sanitarie, è un mezzo passo avanti. Esso certifica tutte le difficoltà dell’Unione a uscire dal guscio delle proprie certezze contabili per affrontare la navigazione in mare aperto e prendere in mano il proprio destino. Ma non è solo del Mas che l’Italia può aver bisogno. La vera e urgente necessità per l’Unione è riuscire a immaginare una ripartenza comune, costruita non più sulla cooperazione del passato, ma su una solidarietà fiscale ed economica attiva. Non mettiamo insieme il passato, ognuno risponderà per i propri debiti, ma vediamo di costruire insieme il futuro.

Su questo versante si rivela la debolezza dell’attuale esecutivo. Il no grillino, in cui è imprigionato Conte, all’utilizzo del Mes comporta come contropartita la tassa di solidarietà proposta dal PD. Il che equivale a una doppia batosta per gli italiani impoveriti, da un lato, dalla prolungata e inevitabile strategia di confinamento e, dall’altro lato, dall’arroganza politica di un governo che si presenta in Europa agitando il vessillo del sovranismo e dimenticando che la BCE, istituzione che esiste perché esiste l’Unione, sta già inondando i mercati di liquidità. Accettare il Mes senza condizionalità è la porta stretta attraverso cui passare per guadagnare impegni importanti sulla ripartenza economica dell’Italia”.