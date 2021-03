On. Roberto Pella (FI): “Piena solidarietà e un forte abbraccio alla Sen. Licia Ronzulli”

“Un forte abbraccio e un messaggio di piena solidarietà alla amica e collega Sen. Licia Ronzulli per le minacce ricevute. La sua battaglia é condivisibile da tutti noi di Forza Italia, da tanti Amministratori regionali e locali a partire da noi sindaci oltre che da autorevoli esperti ed esponenti del mondo medico-scientifico: introdurre l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, in un Paese che ha dovuto testimoniare oltre centomila vittime di questo tremendo virus, é il segno necessario di rispetto e civiltà. Il suo coraggio e la sua tenacia nel portare avanti le idee in cui crede non la fermeranno, ma restano comportamenti inaccettabili e inqualificabili”. Ad affermarlo l’onorevole Roberto Pella deputato di Forza Italia, capogruppo Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, componente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione e Responsabile nazionale Enti Locali Nord per gli Azzurri.

