Lavoro, Zangrillo (FI): delazione anonima in azienda è segno di uno stato incapace di far rispettare la legge. Orlando alimenta scorciatoie pericolose

“Con l’ultima uscita del neo ministro del lavoro Orlando, che propone la delazione anonima in azienda contro chi non rispetta i diritti delle donne, siamo in perfetta continuità con l’agente provocatore di Bonafede memoria. L’invito alla denuncia anonima è segno di uno Stato ormai incapace di far rispettare la legge, che non trova di meglio che alimentare la macchina del fango, piuttosto che creare le condizioni affinché ciascuno si senta libero di rivendicare i propri diritti. La tutela delle donne e dei loro diritti è cosa seria e non merita di essere buttata in caciara, con improbabili scorciatoie dai potenziali effetti devastanti in termini di coesione sociale”. A denunciarlo il capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro a Montecitorio Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...