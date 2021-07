On. Roberto Pella (FI): “Determinazione e coraggio, auguri all’Italia olimpica di Tokyo”

“Una vera emozione veder sfilare la delegazione italiana, la più numerosa di sempre con 384 atleti impegnati in 36 discipline diverse, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo: con determinazione e con coraggio, la squadra azzurra saprà senza dubbio darà il meglio di sé. Anche nella mia veste di Vicepresidente vicario ANCI con delega allo sport, invio un grande in bocca al lupo alla nostra squadra azzurra: da oggi tutti noi la sosterremmo gara dopo gara, con la forza dell’unità di un Paese che crede nei valori dello sport e promuove la più ampia partecipazione, da quello agonistico e quello di cittadinanza. Le risorse per una sempre più adeguata impiantistica e per la promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli, a partire dal PNRR, non dovranno mai venir meno e in questa direzione andrà sempre anche il mio impegno in Parlamento. Un ringraziamento particolare al Presidente CONI Giovanni Malagò e alla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali per l’impegno e per la forza con cui stanno affrontando un’Olimpiade particolarmente complessa che rimarrà nella storia e per l’immagine che saprà onorare al meglio il nostro tricolore e la nostra Nazione”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci e Presidente Intergruppo parlamentare “Amici della Maglia Azzurra”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...