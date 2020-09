OMICIDIO DON MALGESINI, MALLEGNI (FI): “PARROCI AIUTO FONDAMENTALE NEI TERRITORI. IMMIGRAZIONE PROBLEMA MA NO STRUMENTALIZZAZIONI”

“Le parrocchie rappresentano un aiuto fondamentale nei territori e invito tanti parroci a non far mancare la loro azione. Ci sono città piene di famiglie bisognose a cui dobbiamo dare aiuto, e i sindaci sono lasciati soli. Bisogna stare dietro a ogni famiglia che spesso non ha possibilità neppure di comprare l’abitino al bimbo per andare a scuola o i libri di testo. L’omicidio di don Roberto Malgesini a Como è un atto grave e triste, non va strumentalizzato politicamente ma è evidente che la questione immigrazione non è affrontata come si deve. E’ evidente che il governo e il parlamento debbano porre attenzione e rimedio a una situazione tanto grave. Si è visto qualcosa coi ministri dell’interno Minniti e Salvini, poi più nulla. E’ tutto sulle spalle degli amministratori locali”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni durante la trasmissione in diretta Agorà, su Rai3.

