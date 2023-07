Oblio oncologico, Tenerini (FI): Finalmente testo in arrivo in aula alla Camera

“Oggi, molti tumori vengono curati e altri possono essere cronicizzati. E sono in aumento le persone che vivono anche a distanza di molti anni dalla diagnosi. Per accedere a diversi servizi come quelli bancari, come un mutuo o un prestito, assicurativi o finanziari, ma anche per iniziare un percorso di adozione, però, vengono ancora richieste informazioni sulla storia clinica e aver avuto un tumore è considerato un fattore di rischio. Anche se si è guariti. Gli ex malati si trovano a subire una serie di discriminazioni che possono condizionare pesantemente la propria vita. Per questo, Forza Italia si è da anni battuta per la presentazione di un testo per il diritto all’oblio oncologico. Oggi quel testo, scaturito da due proposte, tra cui quella a prima firma Marrocco (FI) approda in aula dalla commissione Affari Sociali”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia, che sottolinea: “ Forza Italia ed il presidente Berlusconi sono sempre stati molto attenti ai diritti ed alle necessità dei malati oncologici. La proposta in arrivo alla Camera rappresenta un importantissimo traguardo di civiltà perché costituisce una conquista per quanti attendono di riprendere in mano la propria vita, dopo essere guariti, senza subire più alcun tipo di discriminazione”.